Упростите выражение x^2-4ax+4a^2/ x^2+4ax+4a^2*(x+2a/x-2a)^3 Помогите пожалуйста Срочно!!!! Заранеее спасибо!
Алгебра
Упростите выражение x^2-4ax+4a^2/ x^2+4ax+4a^2*(x+2a/x-2a)^3 Помогите пожалуйста Срочно!!!! Заранеее спасибо!
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Гость:
−4ax+4a 2 +x 2 вот как то так
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