Упростите выражение,задание 5.где дробь.
Математика
Упростите выражение,задание 5.где дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81*64/216=24 вот так
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