Установите соответствие между реагентами и продуктами реакций А) CH3COOH + Cu(OH)2 Б) CH3COOH + Mg В) CH3COOH + Ca(OH)2 Г)CH3COOH + MgO 1 (CH3COO)2Cu + H2O 2 (CH3COO)2Mg + H2 3 (CH3COO)2Ca + H2O 4 (CH3COO)2Mg + H2O 5 ...

Химия

Установите соответствие между реагентами и продуктами реакций А) CH3COOH + Cu(OH)2 Б) CH3COOH + Mg В) CH3COOH + Ca(OH)2 Г)CH3COOH + MgO 1 (CH3COO)2Cu + H2O 2 (CH3COO)2Mg + H2 3 (CH3COO)2Ca + H2O 4 (CH3COO)2Mg + H2O 5 (CH3COOH)2Cu+H2

Автор: Гость