Установите соответствие между реагентами и продуктами реакций А) CH3COOH + Cu(OH)2 Б) CH3COOH + Mg В) CH3COOH + Ca(OH)2 Г)CH3COOH + MgO 1 (CH3COO)2Cu + H2O 2 (CH3COO)2Mg + H2 3 (CH3COO)2Ca + H2O 4 (CH3COO)2Mg + H2O 5 ...
Химия
Установите соответствие между реагентами и продуктами реакций А) CH3COOH + Cu(OH)2 Б) CH3COOH + Mg В) CH3COOH + Ca(OH)2 Г)CH3COOH + MgO 1 (CH3COO)2Cu + H2O 2 (CH3COO)2Mg + H2 3 (CH3COO)2Ca + H2O 4 (CH3COO)2Mg + H2O 5 (CH3COOH)2Cu+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) - 1 Б) - 2 В) - 3 Г) - 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напишите выражение, для вычисления значения которого была выполнена следующая последовательность действий 8*6=48, 5*9=45, 48-45=3
Окружающий мир
Химия
К 320гр 48% раствора соли долили 80 гр воды. Вычислите процентную концентрацию в полученном растворе .
Русский язык