Уравнение 25,9 - /X/=-2,3

Гость: Гость:

1) просто убираем модуль 2)Меня под модулем на противоположное 25,9-(-x)=-2,3 25,9-x=-2,3 25+x=-2,3 -x=-2,3-25,9 x=-2,3-25,9 -x=-28,2 x=-28,2 x=28,2 Ответ:-28,2; 28,2