Уравнение 25,9 - /X/=-2,3
Математика
Уравнение 25,9 - /X/=-2,3
Ответ(ы):
Гость:
1) просто убираем модуль 2)Меня под модулем на противоположное 25,9-(-x)=-2,3 25,9-x=-2,3 25+x=-2,3 -x=-2,3-25,9 x=-2,3-25,9 -x=-28,2 x=-28,2 x=28,2 Ответ:-28,2; 28,2
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