Уравнять окислительно восстановительную реакцию методом электронного баланса. H2SO4+Mg=MgSO4+H2S(стрелочка вверх)+Н2О
Химия
Уравнять окислительно восстановительную реакцию методом электронного баланса. H2SO4+Mg=MgSO4+H2S(стрелочка вверх)+Н2О
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем степени окисления элементов. H2(+1)S(+6)O4(-2)+Mg(0)=Mg(+2)S(+6)O4(-2)+H2(+1)S(-2)+H2(+1)O(-2) пишем элементы которые изменили степени окисления. восстановитель Mg(0) -2е = Mg(+2) окисление|2|8|4 окислитель S(+6) + 8e = S(-2) восстановление|8|8|1 Расставляем коэффициенты. 5H2SO4+5Mg=5MgSO4+H2s+4H2O Ответ: H2SO4 - окислитель ( S +6); Mg - восстановитель (Mg 0) Коэффициенты расставь сам)
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