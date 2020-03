Use the letters to form verbs. 1)ksa-ask 2)hares- 3)ysa- 4)kolo- 5)stneil- Помогите плиз не могу сделать

Английский язык

Use the letters to form verbs. 1)ksa-ask 2)hares- 3)ysa- 4)kolo- 5)stneil- Помогите плиз не могу сделать

Автор: Гость