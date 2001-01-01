Помогите решить. Один из смежных углов больше другого на 20 градусов. Найдите эти ??межные углы.
Геометрия
Помогите решить. Один из смежных углов больше другого на 20 градусов. Найдите эти ??межные углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х градусов будет первый угл, а второй угол 20+ х. Зная что два угла 180 градусов, решим уравнение (20+х)+ х= 180 2х= 180-20 2х= 160 х=80 ответ: первый угл равен 80 градусов второй угл равен 80+20=100 градусов
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