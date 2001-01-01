Помогите решить. Один из смежных углов больше другого на 20 градусов. Найдите эти ??межные углы.

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Пусть х градусов будет первый угл, а второй угол 20+ х. Зная что два угла 180 градусов, решим уравнение (20+х)+ х= 180 2х= 180-20 2х= 160 х=80 ответ: первый угл равен 80 градусов второй угл равен 80+20=100 градусов