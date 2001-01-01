Русский язык Ладыженская 6 класс 2001 г упр 121 1)Выпишите выделенные слова и обознач??те их состав:освещал,неподвижный,сбросил.

Гость: Гость:

Освещал: 1.о-приставка 2.свещ - корень 3. а и л- суфиксы 4. окончание нулевое неподвижный : 1.не - приставка 2. движ - корень 3. н- суфикс 4. ый - окончание сбросил: 1. с- приставка 2.брос - корень 3. и, л - суфиксы. 4. окончание нулевое