Диагонали прямоугольника АВСD пересикаються в точке О. Найдите угол между диагоналями , если угол ABO равен 30[Градусов]

Геометрия
Диагонали прямоугольника АВСD пересикаються в точке О. Найдите угол между диагоналями , если угол ABO равен 30[Градусов]
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Гость:
30 болу 5 ке=4 болады
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