Диагонали прямоугольника АВСD пересикаються в точке О. Найдите угол между диагоналями , если угол ABO равен 30[Градусов]

Геометрия

Диагонали прямоугольника АВСD пересикаються в точке О. Найдите угол между диагоналями , если угол ABO равен 30[Градусов]

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