Проволоку длиной 3 метров нужно разрезать на куски по 12 сантиметров сколько таких кусков получится

Математика
Проволоку длиной 3 метров нужно разрезать на куски по 12 сантиметров сколько таких кусков получится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м=300 см; 300/12=25 Ответ 25
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