2 уравнение с точки зрения окислительно вычислительных реакций, а остальные это щ??лочные металлы, не разбираюсь! умоляю помгите 30 баллов! ОВР- это окислительно вычислительных реакции

Химия

2 уравнение с точки зрения окислительно вычислительных реакций, а остальные это щ??лочные металлы, не разбираюсь! умоляю помгите 30 баллов! ОВР- это окислительно вычислительных реакции

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