2 уравнение с точки зрения окислительно вычислительных реакций, а остальные это щ??лочные металлы, не разбираюсь! умоляю помгите 30 баллов! ОВР- это окислительно вычислительных реакции

Химия
2 уравнение с точки зрения окислительно вычислительных реакций, а остальные это щ??лочные металлы, не разбираюсь! умоляю помгите 30 баллов! ОВР- это окислительно вычислительных реакции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + H2SO4 = Na2SO4 + H2↑  +  =  K - восстановитель l 2 H - окислитель          l 2  K + O2 = KO2 2Na + O2 = Na2O2 4Li + O2 = 2Li2O
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