Сколько растет аглаонема изменчивая
Биология
Сколько растет аглаонема изменчивая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3 года вроде так или 1-2 года блин вроде бы 2-3 года наверно так
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