Сколько растет аглаонема изменчивая

Биология
Сколько растет аглаонема изменчивая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3 года вроде так или 1-2 года блин вроде бы 2-3 года наверно так 
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