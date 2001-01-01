А) Площадь прямоугольника 54кв.см . Одна сторона равна 6см . Чему равна другая сторона ? б) Нарисуй прямоугольник , у которого стороны втрое меньше . в ) Определи его периметр и площадь . г) Во сколько раз площадь нарисованног...

Математика

А) Площадь прямоугольника 54кв.см . Одна сторона равна 6см . Чему равна другая сторона ? б) Нарисуй прямоугольник , у которого стороны втрое меньше . в ) Определи его периметр и площадь . г) Во сколько раз площадь нарисованного прямоугольника меньше , чем площадь прямоугольника из пункта а) ? д ) На сколько меньше периметр нарисованного прямоугольника ?

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