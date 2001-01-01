А) Площадь прямоугольника 54кв.см . Одна сторона равна 6см . Чему равна другая сторона ? б) Нарисуй прямоугольник , у которого стороны втрое меньше . в ) Определи его периметр и площадь . г) Во сколько раз площадь нарисованног...
Математика
А) Площадь прямоугольника 54кв.см . Одна сторона равна 6см . Чему равна другая сторона ? б) Нарисуй прямоугольник , у которого стороны втрое меньше . в ) Определи его периметр и площадь . г) Во сколько раз площадь нарисованного прямоугольника меньше , чем площадь прямоугольника из пункта а) ? д ) На сколько меньше периметр нарисованного прямоугольника ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54:6=9 см. 2) стороны втрое меньше 2 см и 3 см соответственно. 3) Р= 2+3+2+3=10 см S= 2*3=6 см.кв. 54:6 =9. в 9 раз меньше. Р первого прямоугольника =6+9+6+9=30 см. 30-10= 20. периметр на 20 см меньше
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