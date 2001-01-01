Какой троп используется в тексте: lt;lt;Мой лизочек так уж мал,так уж мал,что из листика сирени сделал зонтик он для тени и гулялgt;gt; (А.Плещеев.)? 1)сравнение 2)метафора 3)литота 4) эпитет

Литература
Какой троп используется в тексте: lt;lt;Мой лизочек так уж мал,так уж мал,что из листика сирени сделал зонтик он для тени и гулялgt;gt; (А.Плещеев.)? 1)сравнение 2)метафора 3)литота 4) эпитет
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Гость:
Возможно , что это литота
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