Ускорение свободного падения формула: F=G* m/r^2 выведите из этой формулы массу тел??. Заранее спасибо
Физика
Ускорение свободного падения формула: F=G* m/r^2 выведите из этой формулы массу тел??. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Fт/m=G*M/R^2 M=q*R^2/G- масса
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