Установите соответствие между функциями и точками, через которые проходит график функции. 1. у = 7х –1, 2. у = 6х -5, 3. у = -5х -4, 4. у = -4х +2. А) (3; 13), Б) (-2; 10), В) (2; 13), Г) (-2; 6).

Алгебра

Установите соответствие между функциями и точками, через которые проходит график функции. 1. у = 7х –1, 2. у = 6х -5, 3. у = -5х -4, 4. у = -4х +2. А) (3; 13), Б) (-2; 10), В) (2; 13), Г) (-2; 6).

Автор: Гость