Установите соответствие между функциями и точками, через которые проходит график функции. 1. у = 7х –1, 2. у = 6х -5, 3. у = -5х -4, 4. у = -4х +2. А) (3; 13), Б) (-2; 10), В) (2; 13), Г) (-2; 6).
Алгебра
Установите соответствие между функциями и точками, через которые проходит график функции. 1. у = 7х –1, 2. у = 6х -5, 3. у = -5х -4, 4. у = -4х +2. А) (3; 13), Б) (-2; 10), В) (2; 13), Г) (-2; 6).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=7x-1, B)(2,13) 2)y=6x-5, A)(3,13) 3)y=-5x-4, G) (-2,6) 4)y=-4x+2, (-2,10)
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