Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

Математика
Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б-2 А-1 В-4 вот и все тут всё просто!
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