Установите соответствие между номером уровня и числом подуровней на нем:
Химия
Установите соответствие между номером уровня и числом подуровней на нем:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 уровень- только s подуровень 2 уровень - s и p 3 - s, p, d 4 - s, p, d, f
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