Корень слова щебечут
Русский язык
Корень слова щебечут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щебеч- корень слова или щебе
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