А чому сенс життя поможіть

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Сенс життя... Можна сказати, що людина сама обирає зміст свого буття. З цим, мабуть, можна погодитися тому, що думки різняться поміж безліч інших суджень. Для мене сенсом життя є , передусім, уміння прекрасно любити життя і людей, відчувати горде почуття своєї вагомості в суспільстві. Але, найголовніше - змога віддавати свої сили , душевне тепло близьким. Мені хочеться жити відкрито, не ховаючись, не тікаючи від труднощів... Людина, яка надала моєму життю зміст - це мама. Вона - найдорожча та найрідніша в цілому світі. Кожне її слово, мудрі поради і добрі діла - це книга життя, з якою я можу вирушити хоч на край світу.