Автомобиль двигался со скоростью 80км ч

Математика
Автомобиль двигался со скоростью 80км ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что? 80км/ч пусть дальше едит
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Математика
Автомобиль двигался со скоростью 80км ч
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