Составьте 2 вопроса ,которые характеризуют характер Маши Мироновой (Капитанская Дочь) СРОЧНО!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Литература
Составьте 2 вопроса ,которые характеризуют характер Маши Мироновой (Капитанская Дочь) СРОЧНО!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какой предстает перед нами Маша Миронова в самом начале? 2. И на что вы обратили внимание в образе Маши Мироновой? Такие вопросы подойдут?
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