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2 пожайлуста ток подробно!!!
Химия
2 пожайлуста ток подробно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(h2o)=1,8/18=0,1моль n(o2)=0,05моль m(o2)=0,8г
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