Утка-ут-ка-2слога у-(у)-гласная.ударная. т-(т)-согласная.звонкая.твердая. к-(к)-согласная.глухая.твердая. а-(а)-гласная.безударная. 4буквы 4 звука

Русский язык
Утка-ут-ка-2слога у-(у)-гласная.ударная. т-(т)-согласная.звонкая.твердая. к-(к)-согласная.глухая.твердая. а-(а)-гласная.безударная. 4буквы 4 звука
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