Утром температура воздуха была -2градуса.Какой стала температура воздуха вечером, если она изменилась:

Математика
Утром температура воздуха была -2градуса.Какой стала температура воздуха вечером, если она изменилась:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она стала больше, или же меньше
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