8. Подготовьте рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка
Литература
8. Подготовьте рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил Иван-Дурак, и вот однажды ему повезло. Досталось ему 2 коня прекрасных и маленький конёк. Думает Иван: "Продам этих коней, а этого маленького себе оставлю", но братья украли коней. Загрустил Иван, а конёк ему человеческим голосом говорит: "Не грусти Иван. Я тебе помогу". И поскакали они. Догнали они братьев. И с того момента они подружились.
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