Помогитеееееее Напишите 3 предложения из станционого смотрителя с причастиями

Гость: Гость:

Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление,произведённое ею на меня. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати.