Помогитеееееее Напишите 3 предложения из станционого смотрителя с причастиями
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Помогитеееееее Напишите 3 предложения из станционого смотрителя с причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление,произведённое ею на меня. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати.
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