Союз ремеслиников?? Как называется?

История
Союз ремеслиников?? Как называется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 вроде гильдия но я не уверена
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