Как составить характеристику карты народов мира
География
Как составить характеристику карты народов мира
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Гость:
По содержанию - тематическая По масштабу - мелкомасштабная По охвату территории - мировая Проекция - цилиндрическая По карте можно узнать - где и какие народы размещаются, в какие языковые семьи входят
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