Уважаемые лингвисты! Подскажите, пожалуйста, есть ли родственная или однокоренн??я связь между русскими словами ВОДА, ВОДИТЬ и ВЕСТЬ (т.е. сообщение)? Избушкин Ф.
Русский язык
Уважаемые лингвисты! Подскажите, пожалуйста, есть ли родственная или однокоренн??я связь между русскими словами ВОДА, ВОДИТЬ и ВЕСТЬ (т.е. сообщение)? Избушкин Ф.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. так как вода и водный это однокореные. Водитель и шофер это родственные а весть по другому история.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Решите задачу:: про робота. сейчас он кивает, через минуту моргает, сейчас он топае??,через минуту хлопает,сейчас он пищит, через минуту кивает, се...
Английский язык