Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский
Литература
Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антон Пафнутьич Спицын
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните в словах - быстрая,ловкая, острые, белая, красное,буквы е, ё, ю, я, которые обозначают один звук, одной чертой,а те, которые обозначают...
Биология
Выбери верное утверждение. А) животные могут быть одноклеточными и многоклеточн??ми Б) абсолютно все бактерии вызывают заболевания В) грибы о...
Английский язык