Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский

Литература
Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антон Пафнутьич Спицын
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