Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский

Литература

Узнаете герое по его описанию: "... толстый мужчина лет, пятидесяти, с круглым лицо??..." Из романа дубровский

Автор: Гость