В 2 катерах могут разместиться 300 пассажиров. В 1 катере мест в 3 раза больше, чем во ??тором. Сколько мест в каждом катере? с рассказом

Математика

В 2 катерах могут разместиться 300 пассажиров. В 1 катере мест в 3 раза больше, чем во ??тором. Сколько мест в каждом катере? с рассказом

Автор: Гость