В 2 катерах могут разместиться 300 пассажиров. В 1 катере мест в 3 раза больше, чем во ??тором. Сколько мест в каждом катере? с рассказом
Математика
В 2 катерах могут разместиться 300 пассажиров. В 1 катере мест в 3 раза больше, чем во ??тором. Сколько мест в каждом катере? с рассказом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1к+2к=300 пасажиров 1х +3х=300 4х=300 х=75 на 1 катере 225 пасажиров на 2 катере 75 пасажира
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