В 3 цехах 270 станков, в 1 в 3 раза больше чем в третьем, во втором на 20 станков больше чем в 3. Сколько станков в 3 цехе? (решите уравнением)

Алгебра

В 3 цехах 270 станков, в 1 в 3 раза больше чем в третьем, во втором на 20 станков больше чем в 3. Сколько станков в 3 цехе? (решите уравнением)

Автор: Гость