В 3 цехах 270 станков, в 1 в 3 раза больше чем в третьем, во втором на 20 станков больше чем в 3. Сколько станков в 3 цехе? (решите уравнением)
Алгебра
В 3 цехах 270 станков, в 1 в 3 раза больше чем в третьем, во втором на 20 станков больше чем в 3. Сколько станков в 3 цехе? (решите уравнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-станков в третьем цеху Тогда в первом 3х-станков, а во втором (х+20)-станков Итого, в третьем-50 станков, во втором 70 станков, а в первом 150
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