В 5 классе учатся 32 ученика из них за контрольную a учащихся получили оценку 12 а остальные получили оценку 9 сколько учащихся получили оценку 9 помогите решить только с поясненим

Математика
В 5 классе учатся 32 ученика из них за контрольную a учащихся получили оценку 12 а остальные получили оценку 9 сколько учащихся получили оценку 9 помогите решить только с поясненим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная задача не имеет решение,т.к. мало информации в условии.Всё что тут есть это а учеников-оценка12,b учеников-оценка9.
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