В 5 классе учатся 32 ученика из них за контрольную a учащихся получили оценку 12 а остальные получили оценку 9 сколько учащихся получили оценку 9 помогите решить только с поясненим

Математика

В 5 классе учатся 32 ученика из них за контрольную a учащихся получили оценку 12 а остальные получили оценку 9 сколько учащихся получили оценку 9 помогите решить только с поясненим

Автор: Гость