В △ABC AB=BC, BH – высота, AB=20,AH=10. Найти величину угла B
Геометрия
В △ABC AB=BC, BH – высота, AB=20,AH=10. Найти величину угла B
Ответ(ы):
Гость:
Sin ABH = AH/AB = 10/20 = 1/2 ∠ABH = 30° ∠B = 2∠ABH = 60° ответ. 60°
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