В арифметической прогрессии семнадцатый член равен 2 . Найдите S 21 - S 12
Алгебра
В арифметической прогрессии семнадцатый член равен 2 . Найдите S 21 - S 12
Ответ(ы) на вопрос:
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A₁₇=2 S₂₁-S₁₂-? a₁₇=a₁+16*d=2 S₂₁=(2a₁+20*a₁*d)*21/2=(42*a₁+420*d)/2=21*a₁+210*d S₁₂=(2a₁+11*a₁*d)*12/2=(24*a₁+132*d)/2=12*a₁+66*d S₂₁-S₁₂=21*a₁+210*d-12*a₁-66*d=9*a₁-144*d=9*(a₁-16*d) ⇒ S21-S12=9*2=18. Ответ: S₂₁-S₁₂=18.
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