Скорость самолета ТУ-154 960 км/ч. Какое расстояние пролетит самолет за 20 минут?
Математика
Скорость самолета ТУ-154 960 км/ч. Какое расстояние пролетит самолет за 20 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960:60 находим скорость в минуту. полученное число умножаем на 20, ответ 320 км/ч
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