В бидоне 15 литров молока в кувшине в 3 раза меньше Сколько литров молока в бидоне и 7 таких кувшинах пожалуйста пришлите фотографию задачи как надо решать

Математика

В бидоне 15 литров молока в кувшине в 3 раза меньше Сколько литров молока в бидоне и 7 таких кувшинах пожалуйста пришлите фотографию задачи как надо решать

Автор: Гость