В бидоне 15 литров молока в кувшине в 3 раза меньше Сколько литров молока в бидоне и 7 таких кувшинах пожалуйста пришлите фотографию задачи как надо решать
Математика
В бидоне 15 литров молока в кувшине в 3 раза меньше Сколько литров молока в бидоне и 7 таких кувшинах пожалуйста пришлите фотографию задачи как надо решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-3=12(л)-в кувшине 15+(12*7)=99(л)- в бидоне и в 7 таких кувшинах
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