В чем была вызвана необходимость церковной реформы

История
В чем была вызвана необходимость церковной реформы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  единообразия церковных обрядов и богослужебных  книг 2 множеством разночтений, ошибок и искажений в церковной литературе. 3 острыми спорами относительно того, по каким образцам исправлять тексты богослужебных книг и церковных обрядов.
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