В чем была вызвана необходимость церковной реформы

Гость: Гость:

1. единообразия церковных обрядов и богослужебных книг 2 множеством разночтений, ошибок и искажений в церковной литературе. 3 острыми спорами относительно того, по каким образцам исправлять тексты богослужебных книг и церковных обрядов.