В чём было противоречие между пролетариями и их нанимателями в 19 веки в Европе? И в чём его последствие?

История
В чём было противоречие между пролетариями и их нанимателями в 19 веки в Европе? И в чём его последствие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не  знаю точно но мои предположения 30 летняя война между протестантами и католиками, которая переросла в борьбу за годсподство над территориями. Северная война 1700-1721, война за испанское наследство 1701-1714, война за польское наследство 1733, война за австрийское наследство 1741-1748, Семилетняя война 1756-1763, три раздела Речи Посполитой - все это войны за гегемонию, то есть за преобладание в Европе одних стран над другими. Здесь особенно отличались Великобритания, Франция, Австрийская империя, потом - Россия, чуть раньше - Швеция. И, конечно, борьба за обладание новыми территориями. 
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