Скажите пожалуйста как переводится circle the house words?
Английский язык
Скажите пожалуйста как переводится circle the house words?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Circle the house words.-обведите слова относящиеся к теме дом . 1.a Bathroom Garage KItchen Bedroom Garden Hall 1. b Inside: Bathroom, Bedroom, KItchen, Hall. Outside: Garage, Garden.
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