Скажите пожалуйста как переводится circle the house words?

Английский язык
Скажите пожалуйста как переводится circle the house words?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Circle the house words.-обведите слова относящиеся к теме дом . 1.a Bathroom Garage KItchen Bedroom Garden Hall 1. b Inside: Bathroom, Bedroom, KItchen, Hall. Outside: Garage, Garden.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Анализ сказки "Маленький принц"
Ответить
Информатика
Табло состоит из 8 независимых сегментов. Каждый сегмент представляет собой блок ??ветодиодов прямоугольной формы 64х32 светодиода, при этом каждый...
Ответить
Українська література
В смысле викривлена
Ответить
История
Обрядовые отличия католиков от гугенотов
Ответить
Русский язык
"Горные вершины спят во тьме ночной..." Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана. Определи, каким членом предложения являются прилагательные.
Ответить