В чем как верили египтяне клялся на суде осириса умерший ?кого в древнем египте сч??тали хорошим человеком
История
В чем как верили египтяне клялся на суде осириса умерший ?кого в древнем египте сч??тали хорошим человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне верили, что душа человека после смерти попадает в "царство мёртвых". Распоряжается там бог Анубис, которого изображали с телом человека и черной головой шакала. Взяв умершего за руку, он вел его на суд Осириса, который восседал на троне. Умерший, стоя в белых одеждах, клялся: "Я не делал зла. Я не убивал. Я не приказывал убивать. Я не крал. Я не лгал. Я не был причиной слёз. Я не поднимал руку на слабого. Я не завидовал. Я не сквернословил. Я не говорил дурного о царе. Я не пренебрегал богам. Я чист, я чист, я чист, я чист! " Показания умершего записывал Бог Тот. Правдивость клятвы проверяли: сердце человека клали на одну чашу весов, а на другую - фигурку богини правды Маат. Равновесие означало, что умерший не солгал, значит он был добрым и праведным человеком. Рядом с весами опиралось на передние лапы свирепое чудовище с телом льва и зубастой пастью крокодила. Оно готово было проглотить того, кто солгал и при жизни творил зло. А праведника пропускали на чудесные поля мёртвых.
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