В чем появлялось и чем объяснялось падение доверия к коммунистическим партиям в послевоенное время?
История
В чем появлялось и чем объяснялось падение доверия к коммунистическим партиям в послевоенное время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После смерти Сталина, на 21 съезде КПРС Хрущев предоставил материалы, которые открыли людям глаза на самого Сталина и режим его правления. Начался процесс либерализации, подавления культа личности Сталина. На вверху высокопоставленные личности "дрались" за кресло "главного". Также можно отметить, после войны промышленность ослабла, дефицит товаров, голод в Украине 1946-1948 гг. Всё это заставляло людей задумываться о том, какие в целом намерения у этим партий раз жизнь идёт не сладко.
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