В чём преимущество семенных растений перед споровыми?

Биология
В чём преимущество семенных растений перед споровыми?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семенное размножение лучше, чем размножение спорами потому, что в семенах содержится гораздо больше питательных веществ и они лучше защищены, чем споры. А также размножение семенами не зависит от внешней воды. Поэтому семенные растения и смогли распространиться по всей территории земли, и они преобладают почти во всех биоценозах.
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