В чём преимущество семенных растений перед споровыми?
Биология
В чём преимущество семенных растений перед споровыми?
Ответ(ы):
Гость:
Семенное размножение лучше, чем размножение спорами потому, что в семенах содержится гораздо больше питательных веществ и они лучше защищены, чем споры. А также размножение семенами не зависит от внешней воды. Поэтому семенные растения и смогли распространиться по всей территории земли, и они преобладают почти во всех биоценозах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Количество красных шаров в урне на 20% больше , чем количество белых шаров . Всего шаров 22 .Сколько красных и белых шаров в урне ? решать у...
Геометрия
Русский язык
Русский язык