Люди помогите вот есть три вещи лампа, первый ручной печатный стол и часы что появ??лось xiii xv xix века помогите срочно!
История
Люди помогите вот есть три вещи лампа, первый ручной печатный стол и часы что появ??лось xiii xv xix века помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Часы 13; стол 15; лампа 16
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