Люди помогите вот есть три вещи лампа, первый ручной печатный стол и часы что появ??лось xiii xv xix века помогите срочно!

История

Люди помогите вот есть три вещи лампа, первый ручной печатный стол и часы что появ??лось xiii xv xix века помогите срочно!

Автор: Гость