В чем проявляется амфотерный характер аминокислот? Напишите уравнения реакций аланина с соляной кислотой и гидроксидом калия.
Химия
В чем проявляется амфотерный характер аминокислот? Напишите уравнения реакций аланина с соляной кислотой и гидроксидом калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-СН(NH2)-COOH + NaOH → CH3-СН(NH2)-COONa + H2O - кислотные свойстваCH3-СН(NH2)-COOH + HCl → [CH3-СН(NH3)-COOH]Cl- основные свойства
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