В чем проявляется контрастность образов в произведениях С.В. Рахманина "Островок" и "Весенние воды"??? Пожалуйста помогите!

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АНАКРЕОНТ - (ок. 570 – 478 гг. до н.э.) – лирический поэт середины шестого века до н.э. Жил при дворах Поликрата Самосского и Гиппарха в Афинах. Информация дошедшая до наших дней гласит о том, что сохранившиеся фрагменты лирики посвящены любви, пирам и мирским наслаждениям. АРИСТОТЕЛЬ – (384 – 322 гг. до н.э.) - философ, ученый всех времен, который родился во Фракии и учился у Платона. ГОМЕР - первый великий эпический поэт Греции (VIII в до н э). Греки считали и считают, что эпические поэмы “Илиада” и “Одиссея” были сложены слепым поэтом Гомером. Семь греческих городов претендовали на то, чтобы ситаться родиной поэта. ПЛУТАРХ – (ок. 46 – ок. 126 гг) – эссеист и биограф. Родился в Херонее, учился в Афинах, был жрецом Аполлона Пифийского в Дельфах, путешествовал в Египет, Италию, жил в Риме.