В чем проявляется особенности развития японского общества в середине XIX веках?

История
В чем проявляется особенности развития японского общества в середине XIX веках?
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Автор: Гость
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Гость:
Вобщем так она начала производить продукты и тем самым поднялась на верх
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