В чём проявляется отрицательное воздействие человека на природу тихого океана
География
В чём проявляется отрицательное воздействие человека на природу тихого океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек загрязняет Тихий океан, тем самым убивая его обитателей. Так-же люди производят нелегальный отлов исчезающих видов, тем самым вызывая гибель нескольких видов по пищевой цепочке.
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