В чём сходство в строении кожи птиц и пресмыкающих?

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КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ Известно свыше 8 тыс. видов пресмыкающихся. Обитают главным образом в жарких и теплых странах. Большинство живут на суше, некоторые в морях, пресных водоемах (болотная черепаха) . Общая характеристика. В отличие от земноводных у пресмыкающихся кожа сухая, у большинства покрыта роговыми чешуями или щитками (защита от высыхания, механических и других воздействий) . Дышат легкими, развитыми лучше, чем у земноводных: легкие ячеистые, имеются трахея и бронхи. Сердце трехкамерное, имеется неполная перегородка в желудочке; кровообращение смешанное, температура тела непостоянная. Скелет почти полностью окостеневший. Череп сочленяется с позвоночником одним мыщелком. Шейных позвонков несколько (у ящерицы 8). Первые два позвонка - атлант и эпистрофей (первый имеет отверстие, второй - зубец, входящий в это отверстие) . Все это обеспечивает подвижность головы. Ребра у большинства соединены с грудиной, образуют грудную клетку, что обеспечивает реберный тип дыхания (впервые появляется у пресмыкающихся) . Органы выделения - почки. У большинства имеется мочевой пузырь. В головном мозге хорошо развиты передний мозг и мозжечок. Самки большинства пресмыкающихся откладывают крупные яйца, богатые желтком и покрытые прочной кожистой оболочкой (у ящериц, змей) или известковой скорлупой (у крокодилов и черепах) . Оплодотворение внутреннее. Некоторым пресмыкающимся свойственно яйцеживорождение и живорождение (ящерица живородящая, гадюка обыкновенная) . В классе пресмыкающихся 4 отряда: отряд клювоголовых (очень древняя группа, современный представитель которой - единственный вид гаттерия, имеющая примитивное строение, внешне напоминающая ящерицу) , отряды чешуйчатых, черепах и крокодилов. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ИЛИ ЗВЕРИ Известно более 4 тыс. видов млекопитающих. Распространены они широко и заселили наземно-воздушную, почвенную и водную среды обитания. Млекопитающие - самые высокоорганизованные позвоночные животные. Все млекопитающие, кроме некоторых водных животных (киты, дельфины) , имеют волосяной покров (ость, подшерсток) ; веки глаз снабжены ресницами. В коже у них много разнообразных желез (потовые, сальные и их видоизменения) . У всех (кроме моржей, некоторых тюленевых, китов и дельфинов) имеются ушные раковины, а также три слуховые косточки (наковальня, молоточек, стремечко) в полости среднего уха. Череп сочленяется с позвоночником двумя мыщелками (как у земноводных) , шейных позвонков, как правило, 7. Зубы расположены в альвеолах и обычно разделяются на клыки, резцы и коренные. В гортани имеются голосовые связки. Губы мясистые (органы захвата пищи) . Слюна содержит ферменты, расщепляющие крахмал до моносахаридов. Кишечная трубка усложнена, желудок у некоторых многокамерный. Легкие имеют альвеолярное строение, есть диафрагма (интенсификация дыхания) . Сердце четырехкамерное. Почки бобовидные, имеются мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Более совершенные кровеносная, дыхательная, пищеварительная и выделительная системы обеспечивают высокий уровень обмена веществ и теплокровность; двигательная активность и защитный волосяной покров (или подкожный жир) помогают поддерживать высокую и постоянную температуру тела. Нервная система хорошо развита, особенно передний мозг и его кора, образованная несколькими слоями тел нервных клеток. У многих кора имеет складки и извилины. Все это обеспечивает высокий уровень нервной деятельности и сложное поведение зверей. Одно из самых важных эволюционных достижении - наличие специального органа - матки, плаценты (детского места) в ней, внутриутробное развитие зародыша, живорождение и выкармливание детенышей молоком, вырабатываемым специальными молочными железами (разной степени развитости) . Млекопитающие, как и птицы, произошли от древних пресмыкающихся. Об этом свидетельствует сходство в строении современных и вымерших рептилий и млекопитающих, особенно на ранних стадиях развития зародышей.